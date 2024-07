Vídeo: cachorro liga fogão acidentalmente e coloca fogo em casa nos EUA

Um cachorro acidentalmente ligou um fogão e incendiou a casa em que seus tutores residem em Colorado Springs, no Colorado, Estados Unidos, durante a madrugada do dia 26 de junho. As imagens do incidente foram compartilhadas pelo Corpo de Bombeiros da cidade nesta terça-feira, 2.

De acordo com a corporação, os donos da casa acionaram as autoridades após perceberem o incêndio. Quando os bombeiros chegaram, um dos proprietários já havia extinguido as chamas.

+ PR: cachorro processa ex-tutor por danos morais; cão foi agredido com pedaço de pau, diz advogada

+ Cão mais caro do mundo vale R$ 605 mil; saiba por quê

Confira o vídeo:

On Wednesday, June 26th at 4:43 a.m. CSFD was dispatched to a possible structure fire at a home on the 1600 block of Rushmore Dr. Homeowners reported to our call takers that they had experienced a fire on the stove in their home that had been extinguished by one of the… pic.twitter.com/lohlgUvC2q

— CSFD PIO (@CSFDPIO) July 2, 2024