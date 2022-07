Vídeo: Bruno De Luca mostra hotel onde está ‘morando’ com a noiva grávida

Bruno De Luca e Sthéfany Vidal estão morando em um hotel enquanto aguardam a obra que acontece na casa do casal. Além do quartinho da bebê que esperam, com previsão para nascer em outubro, o casal reforma também outros cômodos.







“Minha segunda casa”, descreveu Bruno ao compartilhar um tour pelo espaço de frente para o mar, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Além do quarto, que tem um closet exclusivo, o lugar tem piscina, bares, spa com hidromassagem e sala de jogos. A diária custa a partir de R$ 408.