Nada passa despercebido aos olhos desta colunista. Na noite desta quinta-feira (3), Bruna Marquezine curtiu o show de Red Hot Chili Peppers no Rock in Rio acompanhada por Gian Luca Ewbank, irmão da atriz e amiga inseparável de Bruna, Giovanna Ewbank. Bruna e Gian estavam na área vip do festival quando apareceram conversando ao pé do ouvido em imagens registradas pelo primo gato de Bruno Gagliasso, Lucas Gagliasso. Confira o vídeo abaixo:

Vídeo! Bruna Marquezine é vista conversando ao pé do ouvido com Gian Luca Ewbank no RIR. Nota completa no blog da coluna. pic.twitter.com/Rte75gKOWt — Fábia Oliveira (@oliveirafabia7) 4 de outubro de 2019