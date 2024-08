Vídeo: brasileiros entram na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2024 - 16:58 Para compartilhar:

Neste domingo, 11, ocorre a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Em um vídeo postado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil), os atletas aparecem animados.

O Time Brasil preparadíssimo para entrar na cerimônia de encerramento de Paris 2024! 🥹 pic.twitter.com/6bNwSjf1HF — Time Brasil (@timebrasil) August 11, 2024

Duda e Ana Patrícia, dupla medalha de ouro no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, são as porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de encerramento.

O COI (Comitê Olímpico Internacional) acatou um pedido do COB (Comitê Olímpico do Brasil) para que duas mulheres portassem o símbolo nacional.

Veja abaixo mais da festa:

Quem puxou a fila da delegação brasileira foi ela: Victória Borges! 🇧🇷🦁 A nossa LEOA da ginástica rítmica que competiu lesionada e emocionou o mundo inteiro! 🥹💚💛 pic.twitter.com/FBEb9k5rJW — Time Brasil (@timebrasil) August 11, 2024