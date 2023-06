Vídeo: Brasileiro tatua submarino que naufragou e viraliza na internet

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/06/2023 - 11:46 Compartilhe

A semana foi marcada pelo desaparecimento do submarino Titan. Foi então que um capixaba resolveu tatuar o submersível nesta quinta-feira (22).

Segundo o tatuador Marcelo Venturini, a ideia era fechar a perna de forma temática e foi reservado um espaço para colocar um submarino.

“Com a repercussão que estava acontecendo, nós decidimos colocar esse submarino para registrar o momento e com a esperança que tudo ia terminar bem”.

Venturini afirma que o cliente ficou contente com o resultado final do trabalho, mas triste com a fatalidade do caso. Ele ressalta que a intenção não foi fazer meme, nem ganhar publicidade.

“Foi um fato triste e eu não quero me beneficiar em cima disso, pelo contrário, a gente esperava uma situação positiva”.

Assista ao vídeo abaixo e veja como ficou o trabalho:

Cinco pessoas mortas

Vale destacar que nesta quinta-feira, após as buscas, os cinco ocupantes do submarino foram considerados mortos e as autoridades afirmaram que o Titan implodiu.

