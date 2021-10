Vídeo: Bombeiro ‘herói’ retira botijão de gás pegando fogo de um restaurante

Um bombeiro foi um tanto corajoso ao retirar um botijão de gás que estava pegando fogo de dentro de um restaurante na Cidade do México, a capital mexicana. O ato heróico foi registrado em vídeo que está circulando pela internet.

No vídeo, é possível ver o homem carregando o botijão nas costas e correndo para fora do restaurante. Depois, o restante da equipe de bombeiros utiliza extintores para apagar as chamas.

De acordo com testemunhas, a causa do incêndio é que o botijão teria começado a vazar gás. O caso aconteceu em um restaurante localizado na Avenida Coyoacán e Eje 6 Sur, no bairro Del Valle.

