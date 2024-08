Vídeo: Bolsonaro é atacado por abelhas e comício no RN é interrompido

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2024 - 8:33 Para compartilhar:

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou interromper um comício em Macaíba, no Rio Grande do Norte, na sexta-feira, 15, por um motivo incomum: um enxame de abelhas atacou o político, que teve que descer às pressas do trio elétrico onde o discurso era feito. O momento foi registrado e publicado nas redes sociais.

“Tem um monte de abelhas aqui, pessoal. Obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, disse o ex-presidente logo depois de ser interrompido pelo inseto e decidir encerrar o discurso mais cedo.

ATENÇÃO: o Bolsonaro acabou de ser retirado às pressas de um discurso no Nordeste. Um grupo de abelhas se revoltou com tantas baboseiras e ATACOU O EX-PRESIDENTE. Ele teve que sair fugido de lá. pic.twitter.com/j7lt0vpkSS — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) August 16, 2024