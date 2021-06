Vídeo: Boi é visto nadando no mar em SC

Um boi foi flagrado nadando no mar na praia do Caixa D’aço, em Porto Belo (SC). O Grupo de Operações e Resgate (GOR), formado por voluntários que atuam contra os maus-tratos aos animais, suspeitam que o animal fugia de uma farra do boi, considerado ilegal. As informações são do G1.

Os policiais receberam o vídeo de pessoas que estavam em lanchas, mas não se sabe quando foram feitos os registros. Até o momento, o animal não foi encontrado e nenhum suspeito foi preso.

Assista:

A farra do boi é um ritual considerado ilegal e que consiste em soltar o animal em um local deserto e fazer com que ele corra atrás das pessoas que estão na prática. Quem comete o crime pode pegar de três meses a um ano de prisão, com aumento da pena, caso ocorra morte do animal.

