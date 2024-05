Vídeo: Boi é visto em cima de altar de igreja após inundação em cidade do RS

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/05/2024 - 13:09 Para compartilhar:

Um boi entrou em uma igreja em Taquari (RS) e se refugiou em cima do altar após o santuário ser inundado pela chuvas que atingem a cidade. Ele foi encontrado no momento em que moradores da região entraram para limpar o local.

O caso aconteceu no último sábado, 4, na igreja Nossa Senhora da Assunção. No vídeo, é possível ver o local revirado, coberto de lama e com bancos quebrados. Assista abaixo:

Nas redes sociais, a igreja fez uma publicação sobre o ocorrido.

“Irmãos e irmãs devotos. As imagens já falam por si… Momento de medo, dor, perdas e de muitos ensinamentos que nos levam a repensar. A natureza revoltada no som de tantas águas, das violentas correntezas, e dos gritos desesperados por socorro… homens e animais lutando para viver, buscando um refúgio seguro”, diz a postagem.

Taquari fica a cerca de 104 km de Porto Alegre. O município é um dos 428 atingidos pelo desastre climático no estado. Até o momento, nenhuma morte foi registrada na cidade.

Em todo o estado, 107 pessoas morreram em decorrência das chuvas, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil.