Vídeo: Batalhão manda recado para Zelensky na fronteira com a Rússia: ‘Chegamos, presidente’

Imagens divulgadas, no último domingo (16), pelo governo ucraniano mostram tropas chegando na fronteira coma Rússia e retomando um posto que pertencia ao país antes do conflito se iniciar.





Apesar de não divulgar o local exato, alguns relatórios sugeriram que as imagens podem ter sido filmadas na região de Kharkiv.

A divulgação do vídeo ocorreu no momento em que a Ucrânia diz ter impedido as ofensivas russas no leste, com oficiais militares ocidentais dizendo que a campanha de Moscou ali diminuiu para um ritmo de caracol.

Os militares ucranianos informaram ainda que detiveram uma nova ofensiva na área de Dontesk, em Donbas.

As tropas russas também tentaram avançar perto da cidade oriental de Izyum, mas as forças ucranianas impediram, informou o governador da região de Kharkiv, na Ucrânia.