Da Redação com Deutsche Wellei Da Redação com Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-deutsche-welle/ 22/08/2023 - 15:57 Compartilhe

A cidade espanhola está testando toldos com cobertura verde que fornecem sombra e refrescam o ambiente. As plantas, além disso, absorvem CO2, o que melhora a qualidade do ar. Com o aquecimento global, soluções como essa se tornam cada vez mais necessárias em centros urbanos na Europa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias