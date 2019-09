Vídeo: bandido vestido de gari e comparsa derrubam mulher em assalto em Copacabana

Rio – Uma mulher foi roubada por dois bandidos, nesta segunda-feira, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Imagens de uma câmera de segurança da região flagrou o assalto, que aconteceu na altura do número 232 da Rua Barata Ribeiro, por volta das 9h50. A via fica em um dos locais mais movimentados do bairro.

No vídeo, é possível ver a vítima andando pela calçada, quando é abordada pelos dois assaltantes. Um deles estava parado próximo a ela e o outro, de gari, se aproximou pelas costas. A mulher resiste, mas é derrubada no chão e tem a bolsa levada; assista!

A Polícia Militar informou que os bandidos foram presos por agentes do 19º BPM (Copacabana). De acordo com a secretaria, os PMs estavam na esquina da Avenida Atlântica com a Rua República do Peru quando foram alertados por um pedestre sobre o roubo.

O bandido vestido de gari foi identificado como Naldo Vieira Modesto, de 22 anos, e o comparsa como Ricardo de Almeida, 41. Ambos foram levados para a 12ª DP (Copacabana), onde permaneceram presos.