Vídeo: bandido fica com perna em chamas após tentar atear fogo em comércio

A polícia local de Richmond, no Canadá, está procurando dois homens suspeitos de atearem fogo em um comércio no último dia 24 de abril. Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação dos criminosos.

Nas imagens é possível ver o momento em que o incêndio é provocado e um dos homens acaba ficando com chamas nas calças. Durante a tentativa de apagar o fogo das roupas, a máscara de um dos suspeitos caiu.

De acordo com a polícia local, agentes foram até a cena do crime após o alarme ser acionado e encontraram uma janela quebrada e um pequeno incêndio. Ambos os suspeitos deixaram a área a pé.

Com base na natureza do incêndio, há uma grande probabilidade de que o suspeito tenha sofrido ferimentos na parte inferior do corpo, disse a cabo Adriana O’Malley, oficial de relações com a mídia da Polícia Montada Real do Canadá (RCMP) de Richmond. Pedimos que qualquer pessoa que reconheça esse homem ou tenha informações sobre esta investigação entre em contato conosco.

O caso segue em investigação.