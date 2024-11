Vídeo: avião passa por forte turbulência e retorna para aeroporto em Estocolmo

Um avião com destino a Miami, nos Estados Unidos, precisou retornar para o aeroporto de Estocolmo, na Suécia, na quinta-feira, 14, após passar por uma forte turbulência.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os passageiros da Scandinavian Airlines sem cinto sendo arremessados para o teto da aeronave durante o incidente. Apesar do susto, não há relatos de feridos, informou a NBC.

🚨 #BreakingNow A video from #SK957 cabin as extreme turbulence hit a SAS A330 over Greenland,throwing unbuckled passengers into the ceiling.This incident highlights how turbulence can occur without warning,making seatbelts essential for passenger safety. https://t.co/iYVA4IIUER pic.twitter.com/S4kCaKwnn0

— Antony Ochieng,KE✈️ (@Turbinetraveler) November 15, 2024