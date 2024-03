Vídeo: avião faz pouso de emergência após perder roda ao decolar; peça esmagou carros

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/03/2024 - 12:13 Para compartilhar:

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que o avião Boeing 777 da United Airlines, com destino ao Japão, perdeu uma roda após decolar do Aeroporto Internacional de São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, na quinta-feira, 7. Por conta disso, a aeronave precisou fazer um pouso de emergência. O objeto esmagou alguns carros no estacionamento do aeroporto.

🇺🇲 | Boeing 777 da United Airlines perde pneu ao decolar de São Francisco, esmagando carros no chão – BNO News pic.twitter.com/zNSA8567dm — Alerta Mundo (@AlertaMundo_) March 8, 2024

No vídeo, divulgado no X (antigo Twitter), é possível ver o momento em que a roda se soltou e caiu no estacionamento usado pelos funcionários do Aeroporto Internacional de São Francisco.

A United Airlines informou que havia 249 passageiros a bordo do avião, com destino a Osaka, no Japão. Após o ocorrido, a aeronave conseguiu pousar em segurança no Aeroporto de Los Angeles.

A Boeing vem enfrentando uma série de problemas de controle de qualidade, o último caso foi quando um painel de um Boeing 737 Max 9 se soltou da fuselagem depois que o avião decolou em Portland, Oregon, em janeiro deste ano.

