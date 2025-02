Vídeo: avião faz pouso de ‘barriga’ após apresentar problemas em Sorocaba

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que um avião fez um pouso de “barriga” no Aeroporto Estadual de Sorocaba, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 10. Ninguém ficou ferido.

#BREAKING Um avião turboélice Aero Commander 690D fez um pouso de barriga nesta manhã no Aeroporto de Sorocaba após uma falha no trem de pouso@OnDisasters pic.twitter.com/voXzcrjU1J — AEROIN (@aero_in) February 10, 2025

A aeronave Twin Commander, modelo 690D, teria apresentado problemas no trem de pouso e por isso arrastou a “barriga” na pista. Em seguida, houve vazamento de combustível e um princípio de incêndio, que foi controlado pelas equipes do aeroporto, segundo a “TV Tem”, afiliada à TV Globo.

O avião partiu de Maringá (PR) com destino a Sorocaba. Havia quatro pessoas a bordo da aeronave e ninguém se feriu. Por volta das 10h, o aeroporto fechou a pista para remoção da aeronave e não há liberação.

O site IstoÉ entrou em contato com a Rede VOA, responsável pela administração do Aeroporto Estadual de Sorocaba, e com a FAB (Força Aérea Brasileira) para obter mais informações sobre o caso, mas ainda não houve resposta.