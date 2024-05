Vídeo: avião decola pouco antes do fim da pista no Aeroporto de Congonhas e impressiona

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/05/2024 - 14:13 Para compartilhar:

Um avião da companhia aérea Azul decolou pouco antes do fim da pista no Aeroporto de Congonhas, na segunda-feira, 27. As imagens impressionantes, divulgadas no canal do Youtube Golf Oscar Romeo, mostram a aeronave usando quase toda a pista antes de levantar voo sentido ao Rio de Janeiro (RJ). A conduta, no entanto, não é usual.

Apesar disso, o voo, que partiu de Congonhas às 16h32 chegou sem intercorrência às 17h35 ao aeroporto Santos Dumont, segundo o Flightradar24.

Em nota à IstoÉ, a Azul informou que abriu uma averiguação interna para apurar o ocorrido no voo AD2610 (Congonhas-Santos Dumont). “A companhia ressalta que opera de acordo com padrões nacionais e internacionais de segurança, seu valor primordial, e que o referido voo seguiu para o destino sem qualquer intercorrência”, diz a nota.

Ainda no vídeo, é possível observar o avião fazendo um sobrevoo baixo sobre o sistema EMAS (Engineered Material Arresting System) – materiais de engenharia para detenção de aeronaves, em tradução livre. A área de de escape foi entregue pelo Ministério da Infraestrutura em março de 2022 e é capaz de parar aeronaves e evitar acidentes.