Vídeo: avião de pequeno porte cai e explode em Ubatuba

Um avião de pequeno porte caiu e explodiu em uma praia de Ubatuba (SP) – cidade no litoral do estado localizada a cerca de 220 quilômetros da capital paulista – na manhã desta quarta-feira, 10.

De acordo com a Defesa Civil de Ubatuba, dois adultos e duas crianças foram resgatados com vida da aeronave. O piloto do avião foi retirado das ferragens e está em atendimento. As imagens da queda foram compartilhadas nas redes sociais.

Confira vídeo:

Avião acaba de varar a pista no pouso em Ubatuba! Deus os proteja 🙏🏽🙏🏽 informações de pessoas sendo retiradas com vida 🙏🏽🙏🏽 rezem por eles pic.twitter.com/cac5D36ARc — Igor KTR (@igorktr) January 9, 2025

*Texto em atualização