Vídeo: Avião com três pessoas faz pouso forçado após suposta pane elétrica

Um avião de pequeno porte com três tripulantes fez um pouso forçado em uma fazenda de Canarana (MT), após uma suposta pane elétrica, na quarta-feira (13). De acordo com a Polícia Militar, os ocupantes da aeronave foram socorridos por moradores da região e encaminhados ao Hospital Municipal. As informações são do G1.

Avião faz pouso forçado em Canarana -MT Avião faz pouso forçado em Canarana -MT - Vídeo!http://gauchanews.com.br/mato-grosso/aviao-faz-pouso-forcado-em-canarana--mt/31657256 Posted by Gaúcha News on Wednesday, January 13, 2021

“Estavam abalados, mas não tiveram ferimentos graves. Estão bem. Foram para o hospital, mas acredito que já terão alta”, disse ao G1 o capitão da Polícia Militar, Marcos Yamada. Conforme apurado pela polícia, a pane ocorreu enquanto o piloto se preparava para o pouso. Em vez de arremeter, ele decidiu fazer um pouso de ‘barriga’ na fazenda.

Yamada afirmou ainda que quando a polícia chegou ao local, só encontraram o avião. “Um morador os levou até a cidade e de lá pegaram um táxi”, explicou. Buscas foram feitas na aeronave, mas nada de ilícito foi encontrado. Segundo o G1, as causas do acidente serão investigadas.

Veja também