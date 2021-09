Vídeo: Avião cai e deixa sete mortos em Piracicaba

Um avião caiu em Piracicaba (SP) e deixou sete mortos nesta terça-feira (14). Após a queda em uma área de mata, a aeronave explodiu e pegou fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, no avião bimotor modelo King Air B200, ano 2019, prefixo PS-CSM, estavam o piloto, o co-piloto e cinco passageiros da mesma família.

Atualizando oco das 09h01 Queda de Aeronave de asa fixa pela Cesário Geovanoni Moreti – Piracicaba. Infelizmente as 07 vtms em óbitos carbonizadas. Ocorrência em andamento. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 14, 2021

As vítimas já identificadas são o sócio da Raízen Celso Silveira Mello Filho, 73 anos, a esposa dele, Maria Luiza Meneghel, 71 anos, e os 3 filhos do casal: Celso Meneghel Silveira Mello, 46 anos, Camila Meneghel Silveira Mello Zanforlin, 48 anos, e Fernando Meneghel Silveira Mello, 46 anos. O piloto Celso Elias Carloni, 39 anos, e o copiloto Giovani Dedini Gulo, 24 anos também morreram.

O avião saiu do Aeroporto de Piracicaba e caiu logo depois, em um local próximo à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec).

🚨#AGORA: Vídeo mostra o momento da queda do avião em Piracicaba. 7 vítimas pic.twitter.com/a0q3Wgc3nP — hora da fofoca - #AFazenda13 (@horadafofocatv) September 14, 2021

A causa do acidente ainda é investigada. Os bombeiros continuam no local para controlar as chamas. A área foi isolada e a polícia também está no local.

Atualizando inf sobre a queda de aeronave em Piracicaba. 04 vítimas no local. Aguardando demais inf. pic.twitter.com/8r28kLedYl — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) September 14, 2021

