Vídeo: Autuado e levado a delegacia por posse de drogas, Filipe Rett ironiza situação

O rapper Filipe Ret, de 37 anos, foi conduzido de um resort de luxo, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, a uma sede da DRE-RJ (Delegacia de Repressão a Entorpecentes). Ele foi autuado por posse de drogas para consumo pessoal.

Na porta do distrito policial, ele ironizou a situação ao descer da viatura. Aos repórteres que estavam em frente ao prédio, ele se limitou a fazer propaganda da próxima música que um novo artista do canal do Youtube “Nada Mal” irá lançar, em agosto.

“Churrasconha”

No fim de junho, a DRE iniciou uma investigação contra Ret por tráfico de drogas após ele aparecer com um balde de cigarros supostamente de maconha em sua festa de aniversário porque teria oferecido o entorpecente para os convidados. Veja no vídeo abaixo.

“Fornecer droga, ainda que gratuitamente, é tráfico”, explicou o advogado criminalista especialista em Segurança Pública e Direito Militar Emerson Tauyl, à “IstoÉ”. De acordo com o especialista, o que o artista fez foi “churrasconha”, por ser um “open de maconha”. “É um crime equiparado a crimes ediondos”, emendou Tauyl.