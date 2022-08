Vídeo: Atriz revela ter feito sexo com 200 pessoas graças a ‘American Pie’

Jennifer Coolidge, de 60 anos, revelou que seu marcante papel como a mãe do Stifler na franquia “American Pie” rendeu oportunidades sexuais diversas.



A atriz norte-americana, que acaba de ser indicada ao Emmy por seu trabalho na série “The White Lotus“, concedeu entrevista da atriz à revista “Variety”.

“Gostei muito de ser uma MILF e tive muita relação sexual por causa de ‘American Pie’”, diz.

“Houve tantos benefícios em fazer esse filme. Quero dizer, haveria umas 200 pessoas com quem eu nunca teria dormido”, completa. Assista abaixo a esse trecho da entrevista:

Jennifer Coolidge on the benefits of being a MILF in #AmericanPie: "There would be like 200 people that I would never have slept with!" https://t.co/FhlBAoU12a pic.twitter.com/8aUeuzmgEB

— Variety (@Variety) August 3, 2022