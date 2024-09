Vídeo: ATR-72 faz pouso de emergência com fogo no motor em aeroporto da Nova Zelândia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2024 - 12:07 Para compartilhar:

Um bimotor ATR-72 com 40 pessoas a bordo teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Wellington, na Nova Zelândia, durante a tarde deste domingo, 1º. De acordo com testemunhas, a manobra teve que ser realizada após o motor do avião pegar fogo durante voo. Não houve registro de feridos.

A aeronave havia partido de Christchurch, na Ilha Sul do país, e tinha como destino Wellington, capital da Nova Zelândia. As imagens da cena foram gravadas e viralizaram nas redes sociais. As informações são do “Metro”.

Na gravação, é possível notar o momento em que a aeronave consegue realizar o pouso com fumaça saindo de seu motor esquerdo. Ao chegar no solo, equipes de emergência atendem o ATR-72.

Conforme testemunhas, os motores começaram a soltar fumaça cerca de seis segundos antes de o pouso ser realizado e, posteriormente, passaram a pegar fogo. Os equipamentos tiveram que ser desligados pela tripulação.

Uma mulher que estava a bordo do ATR-72 com seu filho relatou que uma pessoa gritou “fogo” pouco depois de o avião pousar. “Foi assustador”, descreveu a passageira. Apesar de muitos seguirem as instruções, houve certo pânico entre algumas pessoas que estavam a bordo do bimotor.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma queda na pressão do óleo do motor fez o líquido vazar e queimar ao entrar em contato com partes quentes do equipamento.