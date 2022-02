VÍDEO: assista aos melhores momentos da vitória do Botafogo sobre o Nova Iguaçu pelo Cariocão

O Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0, nesta segunda, no Nilton Santos. Os comandados do técnico Enderson Moreira não tiveram uma grande atuação, mas o jovem Matheus Nascimento decidiu com dois gols. Com o triunfo, o Glorioso soma 10 pontos e reassumiu a liderança do Campeonato Carioca, à frente do Vasco no saldo de gols. Confira os melhores momentos do confronto no vídeo acima!

E MAIS:

Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0 (Vítor Silva/Botafogo)

Saiba mais