VÍDEO: assista aos gols do Flamengo na vitória sobre o Botafogo

O Flamengo venceu e convenceu no clássico contra o Botafogo, em duelo que encerrou a 8ª rodada do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. A vitória por 3 a 1 contou com gols de Pedro, Gabigol e Arrascaeta. Assista acima ao gol do uruguaio, responsável por finalizar o placar de um embate de amplo domínio rubro-negro.

Se o de Arrascaeta foi uma pintura, o de Gabi não ficou muito para trás. O camisa 9 ganhou na velocidade, no corpo e recebeu de Lázaro antes de marcar de direita, pouco antes do intervalo. Veja abaixo:

Quem inaugurou o marcador foi o centroavante Pedro, que recebeu de Arrascaeta e balançou a rede no Niltão. Confira o lance:

Depois da vitória no clássico, o Flamengo já vira a chave para pegar o Resende no próximo domingo, às 16h, novamente no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela 9ª rodada do Carioca e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

Comemoração dos jogadores do Flamengo na vitória sobre o Botafogo (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

