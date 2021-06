VÍDEO: assista aos bastidores da vitória do Flamengo sobre o América-MG

Mesmo recheado de desfalques, o Flamengo não tomou conhecimento do América-MG e venceu por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Rodrigo Muniz, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, domingo último. O duelo manteve a equipe com 100% de aproveitamento na busca pelo tri. Assista aos bastidores do triunfo no vídeo acima.

Há 15 jogos invicto na temporada, o Flamengo, agora, se prepara para decidir a vaga de olho nas oitavas da Copa do Brasil. O próximo duelo, o da volta pela terceira fase, será contra o Coritiba, às 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã.

João Gomes e Ramon tiram sarro da cabeleira de Arão em imagem no vestiário do Maracanã (Foto: Reprodução / FlaTV / OneFootball)

