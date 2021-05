VÍDEO: assista aos bastidores da classificação do Flamengo às oitavas de final da Libertadores

Foi mais difícil do que o esperado, mas o Flamengo garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores na última terça-feira. Com um jogador a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo, a equipe saiu na frente, tomou a virada da LDU e buscou o empate nos minutos finais. Com 11 pontos, o Rubro-Negro não pode mais ser alcançado pelos equatorianos e disputará com o Vélez Sarsfield pela liderança do Grupo G. Veja os bastidores no vídeo acima.

Gustavo Henrique marcou o gol de empate (Foto: Staff Images/Conmebol)

