VÍDEO: Assista ao gols da eletrizante vitória do Flamengo contra o Bahia

O Flamengo derrotou o Bahia em jogo eletrizante no Maracanã na noite deste domingo por 4 a 3. O Rubro-Negro saiu na frente com dois gols, levou a virada e teve que buscar uma nova remontada nos minutos finais, conseguindo três pontos importantes na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Clique no player acima e assista aos gols.

Jogadores comemoram gol marcado pro Bruno Henrique (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

