Vídeo: Assaltante cai de moto durante roubo contra mulher

Um assalto no centro de Teresina, no Piauí, não correu da forma como esperava o suspeito. Ao tentar roubar uma mulher que esperava um carro de aplicativo, o assaltante, que estava em uma moto, leva duas quedas. As informações são do UOL.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver a vítima com o telefone na mão enquanto o carro de aplicativo manobra. O suspeito, em uma motocicleta, sobe com o veículo na rampa em que a mulher está e pega o celular dela. Logo em seguida, ela corre e ele cai de seu transporte.





Ao se levantar, o criminoso derruba o aparelho roubado no chão. Em seguida, ele recupera o telefone e tenta sair de moto pela rampa, caindo novamente e fugindo logo depois.

Conforme a Polícia Militar do Piauí, uma viatura foi acionada e registrou a ocorrência como roubo. A vítima não se feriu no episódio.