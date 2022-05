Vídeo: Arcebispo do Vaticano realiza oração em vala comunitária na Ucrânia

Um alto funcionário do Vaticano realizou na sexta-feira (20) uma oração em uma vala comunitária em Bucha, uma cidade nos arredores de Kiev, capital da Ucrânia.

O arcebispo Paul Richard Gallagher, secretário do Vaticano para as Relações com os Estados, estava visitando a Ucrânia para confortar as pessoas afetadas pela guerra e promover o diálogo e a negociação para acabar com o conflito.





Monsenhor Gallagher também se encontraria com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, durante sua visita.