Vídeo: Após polêmica com Ferrari, MC Ryan bate carro e ri da situação: ‘Estava cantando e não vi’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/04/2024 - 9:13 Para compartilhar:

MC Ryan, que foi levado para a sede da Polícia Federal no último dia 11, para esclarecimentos sobre a sua Ferrari, avaliada em R$ 3,9 milhões, teve mais um problema com carro, desta vez um Palio. Na noite de segunda-feira, 29, o funkeiro, junto com o rapper Matuê e outros amigos, bateu o veículo e publicou o momento no Instagram.

+ MC Ryan SP é levado por agentes à sede da Polícia Federal em São Paulo

Depois de pichar o Palio e ter que empurrá-lo em uma avenida, por falha do veículo, MC Ryan perdeu o freio e bateu em outro carro. Na ocasião, amigos que o acompanhavam gravaram o incidente. Contudo, ninguém ficou ferido.

O funkeiro chegou a descer do veículo para verificar a situação e riu do momento. “Foi só uma raladinha. Está de boa. Está tranquilo, mesmo? Eu estava cantando e não vi”, declarou Ryan, dizendo também que faltou freio do carro.

MC Ryan SP se encontrou com Matuê e levou o rapper para dar um rolê com seu carro Palio. Os dois só não esperavam que iriam bater o carro em pleno trânsito da capital paulista. Felizmente ninguém se feriu e o dono do outro carro não se importou muito. pic.twitter.com/VdQj2Kpkt0 — fábrica de notícias (@FabricaN71972) April 30, 2024