Vídeo: Após perder pênalti, Vina discute com torcedores do Ceará e precisa ser contido

A eliminação do Ceará para o São Paulo na noite da última quarta-feira (10), pela Copa Sul-Americana, deixou os torcedores do Vôzão em pé de guerra com o meia Vina. O jogador foi um dos atletas que errou sua cobrança nos pênaltis.

Após a partida, enquanto se encaminhava para os vestiários, Vina foi xingado pela torcida e se revoltou. Irritado, o jogador tentou partir para cima dos torcedores que estavam na arquibancada próxima à saída do campo. Ele precisou ser contido por seguranças do Ceará e foi levado para o vestiário.

Nas redes sociais, torcedores publicaram um vídeo do ocorrido. Na filmagem, é possível ouvir um torcedor cobrando o jogador. “Vai se fo***, Vina. Vai te lascar. Aprende a bater pênalti, po***!”, diz o homem.

Vai se criando um clima terrível. pic.twitter.com/lg4MhOyRve — RL 🥋 (@LeiteRaaul) August 11, 2022

Depois de perder o jogo de ida, no Morumbi, por 1 a 0, o Ceará bateu o São Paulo por 2 a 1 no tempo normal, no Castelão. Com o placar agregado de 2 a 2, as equipes decidiram a vaga para as semifinais da Sul-Americana nos pênaltis.

Do lado do Vôzão, Vina, Guilherme Castilho e Fernando Sobral desperdiçaram suas cobranças. Patrick, que entrou no final do duelo só para bater as penalidades, converteu sua cobrança e deu números finais ao duelo: 6 a 5.