Vídeo: Após demissão, funcionária quebra garrafas de vinho em mercado e é presa

A jovem Evelin Roldán, de 25 anos, foi demitida de um supermercado na cidade de Rafaela, na Argentina, e sua reação viralizou nas redes sociais nesta semana. Indignada com a demissão, a jovem quebrou diversas garrafas de vidro do setor de bebidas alcoólicas da loja.

Nas imagens, é possível ver o chão coberto por cacos de vidro e vinho. Os proprietários da loja acionaram a polícia e a mulher acabou detida.





Após a repercussão do vídeo, Evelin divulgou um comunicado no qual reconheceu que se descontrolou. “Infelizmente, naquele momento fiquei cego pela raiva”, revelou.

Evelin disse que trabalhava no local desde março, de segunda a sábado, nove horas por dia, e que seu salário era de 50 mil pesos (cerca de R$ 2 mil).

A funcionária demitida denunciou que foi vítima de maus-tratos por parte do empregador. Ele também acusou os ex-empregadores de editar o vídeo “por conveniência”.

De acordo com a jovem, na primeira parte daquela gravação, que não saiu, ela expressou todas essas situações “cara a cara com o responsável”. Em resposta, ela indicou, ela não apenas recebeu “uma demissão sem justificativa”, mas também foi “ignorada e demitida” do local sem obter uma explicação.

Evelin reconheceu que a sua resposta à situação não foi a melhor, mas também que ficou sobrecarregada porque considerou que não reconheciam “o tempo dela investido” no trabalho, bem como a sua “dignidade” e “vontade de progredir” .

“Eu estava errada e paguei como a lei decidiu por todos os danos que fiz. Eles te deixam assim, com uma mão atrás e a outra na frente de um dia para o outro sem nem te dar um motivo, uma explicação, um pedido de desculpas pelo menos. Eu era uma boa funcionária, respeitosa, sempre disponível porque desde a limpeza do chão até o corte de frios ou atender uma caixa fazia com muito entusiasmo”, argumentou a jovem.

“No momento, eu queria que as pessoas que viram o vídeo e deram sua opinião sem saber, soubessem que há muitas coisas por trás de um surto nervoso tão grande “, justificou Evelin.

“Sei que vai ser difícil encontrar um emprego porque muitos me julgam pelo que fiz. Mas todos que me conhecem sabem que sou uma pessoa calma e trabalhadora. Pelo meu trabalho dou tudo e mais”, afirmou.

“Naquele momento estourei”, admitiu. “Não ouvi mais nada. Tudo estava nublado. Agora, vejo e me arrependo de ter agido assim”, lamentou Evelin.