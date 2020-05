Vídeo: Apoiadora de Bolsonaro agride repórter com bandeirada

Uma repórter da BandNews foi agredida com uma bandeira do Brasil ao fazer a cobertura das manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro neste domingo, em Brasília. A repórter Clarissa Oliveira checava seu celular durante um intervalo nas gravações quando foi atingida por uma bandeira, carregada por uma senhora. Segundo Clarissa, antes de agredi-la com a bandeira, a mulher proferiu xingamentos contra a imprensa.