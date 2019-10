Depois de Anitta e Vitão trocarem beijos no novo clipe do cantor da canção ‘Complicado’, e o Vitão ter surpreendido a funkeira com um selinho roubado em um show realizado em São Paulo, eles voltaram a se beijar, mas desta vez, pra valer. Os dois trocaram um caloroso beijo de língua em novo show realizado na madrugada deste sábado (12), em Itajaí, Santa Catarina. Diferente da última vez, Anitta não se esquivou e ficou alguns segundos beijando o rapaz para a alegria dos fãs. Confira no vídeo abaixo:

Anitta e Vitão se beijam em show em Santa Catarina. Assista pic.twitter.com/eVE2CHtkHF — Fábia Oliveira (@oliveirafabia7) October 12, 2019