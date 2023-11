Vídeo: Anitta admite erros e pedido de perdão a Marina Ruy Barbosa

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/11/2023 - 15:21 Para compartilhar:

Em participação no documentário “Angélica: 50 & Tantos”, que retrata o meio século de vida da apresentadora, a cantora Anitta falou sobre o desentendimento que teve com a atriz Marina Ruy Barbosa.

“Eu fiz umas cagadas com a Marina, depois eu pedi perdão para ela. Eu sempre amei a Marina, só que por um tempo eu ouvi umas coisas… E aí eu falei para ela que não fazia numa intenção ruim”, disse a cantora.

“Falava para os outros (da Marina), mas eu pedi desculpas. Eu coloquei ela e um montão de gente em uns ‘berimbolos’, porque eu achava que as coisas eram de um jeito, e era de outro. Eu me perdi muito”, revelou.

A artista da Globo então disse que pedir desculpas é “zerar” alguma situação existente.

“Quando alguém me pergunta algo sobre a gente, eu falo exatamente isso: ‘Errar, todo mundo vai errar’. Todo mundo já errou, todo mundo já acreditou em alguma coisa que falaram”, lembrou a atriz.

“A gente nunca falou isso publicamente. Mas, o que eu achei mais incrível da sua parte é que você podia ter ligado o ‘dane-se’. Mas, a Anitta chegou pra mim e falou: ‘Olha, eu queria te pedir desculpas, eu errei com você”, completou.

Em 2020, de acordo com o jornalista Leo Dias, quem compartilhou informações sobre a suposta traição de Marina com o ator José Loreto, que na época era casado com a também atriz Débora Nascimento, foi Anitta.

🚨 Anitta falando sobre sua amizade com Marina Ruy Barbosa e sobre o desentendimento que teve no passado. pic.twitter.com/xqchbSZKTG — Anitta Golden | Fan Account (@anittagolden) November 27, 2023

