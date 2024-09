Vídeo: animação da Guarda Costeira dos EUA simula últimos momentos do submarino Titan

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2024 - 11:10 Para compartilhar:

A Guarda Costeira dos Estados Unidos divulgou durante uma audiência realizada nesta segunda-feira, 16, uma animação que ilustra o trajeto do submersível Titan, da OceanGate, até o momento de sua implosão. O acidente ocorreu em junho de 2023, enquanto um grupo fazia uma expedição de observação dos destroços do Titanic, e culminou na morte dos cinco passageiros a bordo.

+ Um ano da tragédia do submarino Titan: co-fundador da empresa quer explorar buraco oceânico

+ Tragédia com o submarino Titan completa um ano; veja documentários que contam a história dos restos do Titanic

Confira o vídeo:

Animação do trajeto do Titan até momento da implosão (Crédito: Divulgação/Guarda Costeira dos Estados Unidos)

Nas imagens, é possível ver o trajeto do submersível Titan e a troca de mensagens entre a tripulação do equipamento e o centro de comando. A bordo do meio de transporte estavam Stockton Rush, CEO e cofundador da OceanGate, o aventureiro britânico Hamish Harding, o explorador francês Paul-Henri Nergeolet, e dois membros de uma família paquistanesa, Shahzada Dawood e seu filho, Suleiman.

Em determinado momento, é possível notar que o submarino perdeu contato com o centro de comando, mas conseguiu retomar a comunicação. Entre as últimas mensagens enviadas pelo Titan estava uma afirmação: “está tudo bem”.

Além do vídeo, as forças de segurança dos EUA divulgaram na segunda-feira, 16, uma imagem da cauda do submersível no fundo do Oceano Atlântico.

As autoridades americanas ainda não concluíram o inquérito que avalia as causas da implosão do submersível. Durante a audiência, foi ouvido Tony Nissen, ex-diretor de engenharia da OceanGate, que descreveu uma série de preocupações de segurança ignoradas por Stockton Rush.

O Titan sofreu falhas durante viagens anteriores, incluindo 70 problemas de equipamento em 2021 e 48 em 2022. No mês passado, a família de Paul-Henri Nargeolet, explorador francês que estava a bordo do Titan e morreu na implosão, processou a OceanGate em 50 milhões de dólares (R$ 275,1 milhões) por negligência, alegando que a tripulação passou por “terror e angústia mental”.