VÍDEO: alvo do Botafogo, Zahavi finaliza treinamento em Dubai e retorna à Israel

Enquanto ainda não responde à proposta oficial enviada pelo Botafogo, Eran Zahavi segue cuidando da parte física de forma focada. O atacante finalizou uma série de treinamentos específicos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e retornou para Israel, país natal, onde está com a família.





Na Ásia, Zahavi treinou por quase uma semana com Chris Bowman, da “Elite Sports Performance”. Ao lado do israelense, o profissional cuidou de nomes como Wilfred Ndidi, do Leicester-ING, James Tarvernier, do Rangers-ESC, e Angelo Ogbonna, ex-Juventus-ITA.

Chris Bowman é o criador do programa “Don’t Be Rusty Be Ready” (“Não fique enferrujado, esteja pronto”, em tradução livre”) e cuida de vários jogadores. Zahavi foi um dos principais atletas que passaram pelas atividades durante essa pré-temporada.

O atacante já retornou à Israel e segue o programa de treinamentos, agora com um preparador físico pessoal da família. Ele está com os familiares em Telaviv e segue realizando exercícios específicos. Vale lembrar que o jogador teve uma lesão no joelho direito no fim da última temporada, mas isso não é algo que preocupe.

O Botafogo tem confiança que vai conseguir contratar Zahavi. Os contratos já foram enviados e o final feliz depende apenas do “sim” do atacante.

Eran Zahavi com Chris Bowman (Foto: Arquivo pessoal)

