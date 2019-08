VÍDEO: Alexandre Frota faz Rodrigo Maia chorar

O deputado Alexandre Frota, expulso do PSL na semana passada, arrancou lágrimas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ao agradecer a ele por sua ida para o PSDB. As informações são da Revista Época.

“Queria fazer que me surpreendi demais contigo e gostaria de falar que devo minha chegada ao PSDB a você. A você, Rodrigo Maia. Quero agradecer de coração. Precisava te falar isso aqui na frente dessas pessoas. Não tenho vergonha das lágrimas que estão descendo no meu rosto. Devo muito a você, sou muito agradecido a todos vocês aqui. Meu irmão, muito obrigado. De verdade”.