Vídeo: Acidente com brinquedo em parque de diversões deixa 16 feridos na Índia

Um acidente deixou 16 pessoas feridas, entre adultos e crianças, em um parque de diversões na feira de Dussehra em Mohali, na Índia, no domingo (4). As vítimas estavam em um brinquedo chamado “Drop Tower”, que teve uma falha no mecanismo de frenagem.







Em um vídeo, divulgado nas redes sociais, é possível ver o momento em que a base giratória do brinquedo despenca de uma altura de 15 metros e bate com força no chão. Ao menos 30 pessoas estavam na Drop Tower no momento do acidente.

Spinning swing falls down abruptly in Dushera grounds of Phase-8 in Mohali, Punjab. Over 16 injured, including children. Rushed to the hospital. This is unacceptable. Hope the owner of the swing is arrested. And who from Punjab Govt gave safety approvals? pic.twitter.com/e9bCUOuoLo — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 4, 2022

De acordo com o portal India.com, dos 16 feridos, 10 foram internados em estado grave.A polícia local foi acionada, no entanto, os operadores do brinquedo teriam fugido do local. As autoridades locais abriram um inquérito para investigar as causas do acidente.