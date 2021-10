Vidente revela futuro de Silvio Santos e expõe se apresentador volta para a TV

Devido a pandemia do vírus Covid-19 o apresentador Silvio Santos se afastou dos estúdios do SBT por um ano e meio.

O apresentador saiu de férias no final de 2019 e retornaria para gravar seu programa em março de 2020, porém diante do agravamento da pandemia foi impedido de voltar ao trabalho.

Após tomar as duas doses da vacina, Silvio voltou a gravar seu programa, mas na semana seguinte foi diagnosticado com o vírus. Felizmente ele se recuperou, porém não retornou as atividades.

A sensitiva Bianca Godói contou o que vai acontecer com Silvio Santos: ”Vejo que vai voltar para TV muito em breve e vai ser um volta triunfal, tem muito brilho e muito caminho em sua vida é muito protegido espiritualmente. Vai ter muito trabalho pela frente, tem uma grande missão em terra, vai passar por muitos desafios e obstáculos”, comentou a vidente.

”Vejo que além de voltar para seu programa aos domingos vai ter um outro quadro que vai comandar junto com a Patricia Abravanel e essa parceria vai dar muito certo. O sol está brilhando em cima de sua vida financeira, porém vejo que pode enfrentar algum problema judicial com uma mulher, mas vai superar esse problema e vai vencer, é algo muito grande, quando a vitória de Silvio Santos acontecer vai ser notícia na mídia inteira”, finalizou.

Durante o Teleton, Patricia Abravanel disse que o pai lhe deu a missão de apresentar o Programa Silvio Santos e que toda vez que tem que gravar se emociona porque em sua opinião, é muita responsabilidade substituir o pai.

