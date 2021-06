Vidente que cravou sequência vitoriosa de Palmeiras e Corinthians faz previsões para 2021; confira Robério de Ogum apontou que Flamengo, Atlético-MG e São Paulo brigarão pela ponta da tabela do Brasileiro. Ele também destacou clubes que podem se sobressair na Libertadores

Robério de Ogum é um dos videntes mais reconhecidos do futebol brasileiro. E não é por menos. O médium ostenta alguns “acertos” em sua carreira. Entre eles, Ogum se considera responsável pela quebra do jejum de 17 anos sem títulos do Palmeiras, em 1993, por pedir para que a cor da meia fosse alterada do verde para o branco. Sobre as previsões para esta temporada, o vidente apontou os times apontados para a glória do título Brasileiro e da Libertadores.

+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro 2021!

E MAIS:

Para o segundo semestre de 2021, Robério de Ogum cravou quedas de técnicos em gigantes paulistas e até mesmo na Seleção Brasileira.

– Esse técnico português não fica no Palmeiras, não fica. Ele ganhou o que ganhou por causa do Luxemburgo. É muito difícil para o Palmeiras, muito complicado. Eu acho que esse técnico do Corinthians (Sylvinho) também não fica… Eu já falei quando o Mano estava no Cruzeiro, eu disse que ele sairia, iria para outro time e voltaria para o Corinthians. A volta do Mano para o Corinthians é líquida e certa. (O Corinthians) Não vai ser rebaixado. Muda o treinador e tudo volta ao normal – cravou o médium.

– O Tite também não fica na Seleção. Ele não é o técnico da Copa do Mundo. Pode escrever aí, não fica! – apontou Robério de Ogum.

Já sobre a disputa do título, ele fica receoso em cravar o campeão. Entretanto, diz que Flamengo e Atlético-MG, além do “iluminado” São Paulo, chegarão fortes na disputa do Brasileirão.

– Os dois times mais fortes são a lógica que está aí, o Flamengo e o Atlético-MG. Mas no decorrer do campeonato esses dois times vão perder muita força. Se conseguirem manter a energia, vão embora, mas acho muito difícil. Principalmente o Atlético-MG, que vai ser alvo de muita briga. No Flamengo eu não vejo a permanência do Rogério Ceni, não consigo enxergar isso. Eu vejo que no estado de São Paulo o grande crescimento vai ser de um time do interior (o Bragantino) – disse.

– Se o campeonato acabasse daqui a dois meses, apostaria em Flamengo e Atlético, mas eles não vão conseguir, vão cair muito durante o campeonato. E um outro time de São Paulo, que é o São Paulo Futebol Clube, vai crescer muito. Tem um treinador (Hernán Crespo) muito equilibrado, Muricy e esse treinador é uma energia descomunal. E eu precisaria de mais tempo para ver o segundo, o terceiro e o quarto que podem desbancar o Flamengo e o Atlético. E o presidente do São Paulo também está muito iluminado. O Santos também não cai, mas não vai muito longe – completou.

Em alta na temporada, os clubes cearenses também foram pauta de previsões para o vidente.

– O Ceará vai perder muita, muita força, vai ficar ali no meio da tabela. O Fortaleza é um time que está iluminado, iluminado. Mas eu preciso de mais tempo pra ver outros times – ponderou.

Por fim, destaca o São Paulo como candidato digno de conquistar a Libertadores da América. Contudo, faz uma ressalva. Uma certa “negatividade” deverá atingir Flamengo e Galo para que o caminho do tricolor seja facilitado.

– Teria que dar uma olhada… São Paulo seria um forte. Eu preciso ver se a negatividade que vai pegar Flamengo e Atlético-MG na Libertadores… Se o campeonato for até o final do ano, eles não aguentam até lá – concluiu.

E MAIS:

Veja também