Vidente pede que Faustão cuide do seu lado espiritual: ‘Pode enfrentar desafios’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 28/02/2024 - 16:27 Para compartilhar:

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, que passou por um transplante de rim no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, recebeu um alerta da espiritualidade. De acordo com o boletim emitido pela unidade, Faustão recebeu o novo órgão na segunda-feira, 26, e seguirá sob observação.

+ ‘Os riscos de um novo transplante são maiores’, diz médico sobre estado de saúde de Faustão

+Neurologista sobre diagnóstico de demência do humorista Pedro Manso: ‘Não tem cura’

“O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado.

A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico”, diz o comunicado do hospital.

Desde setembro, o veterano vem se submetendo a sessões de hemodiálise, cerca de três vezes por semana, para retirar líquido do organismo. Porém, o órgão deu sinais de piora devido aos problemas de insuficiência cardíaca. No final de agosto do ano passado, Faustão recebeu um novo coração após permanecer por mais de vinte dias internado para tratar uma insuficiência cardíaca.

Nos meses que se sucederam ao transplante, o comunicador foi submetido a várias análises clínicas para avaliar a adaptação do novo órgão pelo organismo e verificar possibilidade de rejeição, que devem ser constantemente monitorados.

‘Pode enfrentar desafios’

Em conversa com a IstoÉ Gente, o tarólogo e vidente Val Couto, conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, pediu que Faustão cuide do seu lado espiritual.

“Fausto Silva, nascido em 02 de maio de 1950, é um taurino com personalidade de Áries. Sua natureza forte e dinâmica o torna um líder nato, com grande iniciativa e otimismo. Apesar de ser franco e direto, ele é persistente e diligente em suas tarefas. No entanto, é necessário que ele esteja atento à sua saúde, especialmente em relação a problemas relacionados ao fígado, rins e intestino”, começa o clarividente.

“A saúde do apresentador pode enfrentar desafios, incluindo questões de baixa imunidade e plaquetas, além de possíveis problemas de memória. É fundamental que ele cuide não apenas do corpo, mas também do lado espiritual, evitando cobranças e possíveis situações de vingança. Faustão deve priorizar seu bem-estar”, alerta Val Couto.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias