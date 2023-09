Vidente faz revelações sobre Kayky Brito após grave acidente; saiba qual

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 05/09/2023 - 10:30 Compartilhe

O ator Kayky Brito, 34, foi atropelado na madrugada do último sábado, 2, na Avenida Lucio Costa, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O diagnóstico é de politrauma corporal e traumatismo craniano, e o estado dele é considerado gravísssimo.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanece sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI”, informa o comunicado assinado pelo Diretor Médico do hospital Copa D’Or, Marcelo London, e pelo médico-assistente, Edno Wallace.

À IstoÉ Gente, o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, fez revelações sobre Kayky Brito após o grave acidente. Confira!

O clarividente disse que vê uma grande força de vida para o ator Kayky Brito e que, mesmo que fatalidades possam acontecer, não vê o fim de ciclo para o artista. No entanto, Val Couto ressalta a importância de cuidar do lado emocional, pois há a possibilidade de algumas sequelas.

O sensitivo ainda pede para que os fãs e mães do Brasil orem por ele, pois quando uma mãe perde um filho, todas as mães também perdem um pedacinho de si.

As previsões de Val Couto são baseadas em suas cartas e mostram um futuro promissor para Kayky Brito. O tarólogo enfatiza que é importante estar preparado para enfrentar qualquer desafio, mas que, no caso do ator, o fim de ciclo não está previsto.

