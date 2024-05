Vidente diz se Belo fez ‘amarração’ para reconquistar Gracyanne Barbosa

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 19/05/2024 - 15:00 Para compartilhar:

Mais um capítulo envolvendo o conturbado fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa veio à tona nesta semana. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o pagodeiro teria feito uma amarração para reconquistar o coração da musa fitness. O trabalho teria sido feito antes mesmo da separação do ex-casal se tornar pública.

Ainda de acordo com Fábia, Belo teria pedido a ajuda de um Pai de Santo, conhecido como Pai Diego, para que ele fizesse um trabalho de amarração. “Eles já estavam desequilibrados no relacionamento, e ele queria estabilizar para que não estourasse para que não os prejudicasse. Porque, financeiramente, já estão prejudicados. Eu nem cobrei para resolver”, disse ele.

Pai Diego disse que o cantor tinha como objetivo dominar Gracyanne, e até mesmo controlar os pensamentos e a vida da ex-esposa. “Belo quer que a Gracyanne fique aos pés dele, debaixo das palavras dele, tipo dominar a ela, aos pensamentos dela e a vida dela. Ele quer que ela se curve para ele”, afirmou o religioso.

No vídeo que a colunista Fábia Oliveira teve acesso, Pai Diego mostra o trabalho e explica: “Aqui é a cabeça da Gracy, aqui os pensamentos dela, onde está a foto do casal. Nós vamos batizar com a Dona Maria Mulambo, para que esse seu trabalho tenha toda positividade nessa amarração, que a Pomba Gira, Exu, possa trazer essa união e tirar esse desequilíbrio financeiro e amoroso.”

À IstoÉ Gente, o vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, fez uma análise astrológica e disse se Belo fez uma amarração para reconquistar Gracyanne Barbosa.

“Trabalho espiritual de amarração amorosa é uma prática real, no entanto, é essencial que as pessoas ajam com extrema cautela ao considerarem envolver-se em tais rituais. Geralmente, em uma situação assim, uma das partes envolvidas acaba sofrendo as consequências negativas, pois o amor forçado não é genuíno e com o tempo pode se desfazer. A pessoa enfeitiçada por esse tipo de trabalho espiritual pode acabar presa em um vínculo espiritual prejudicial, por isso é desaconselhável recorrer a isso”, explica o clarividente.

Val Couto afirma que existe um trabalho, mas não de amarração por parte de Belo. “Existe um trabalho que foi feito para atrapalhar a vida de Belo e Gracyanne Barbosa. Eu não vejo que o cantor tenha feito trabalho de amarração para a ex-mulher, não vejo isso, eu vejo que existe trabalho espiritual feito para separá-los de forma negativa. Forçando um trabalho dentro da espiritualidade com trabalho ligado a magia negra. Para trazer uma forma ao contrária para o casal. E para que eles chegassem a separação.”

“Esse trabalho realizado na vida do cantor Belo foi feito por uma mulher é um trabalho realizado de vingança para que o famoso não alcança os objetivos dele. Ele precisa tomar muito cuidado. Realmente existe trabalho realizado na vida do Belo”, finaliza.