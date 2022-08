Vidente afirma que Viih Tube e Eliezer serão pais: ‘Resgate da vida passada’

Da Redação 06/08/2022 - 13:20 Compartilhe

A relação entre os ex-BBBs Viih Tube e Eliezer deve resultar em uma gravidez da influenciadora digital nos próximos meses. Segundo a vidente Bianca Godói, conhecida como Sensitiva, o casal vai anunciar a gestação até março de 2023. A informação foi divulgada no Central Splash.

“Os dois têm um encontro de almas muito ligado a vidas passadas e acontecimentos que precisam viver juntos. Eu vejo a Viih Tube realmente apaixonada pelo Eliezer e poderá ter frutos e colheitas. Ela deve engravidar dentro de sete meses”, anunciou Bianca.

De acordo com a vidente, o filho do casal poderá ser a reencarnação de algum familiar deles. “Será uma reencarnação de alguém da família. Essa reencarnação volta e o casal fica junto. É um resgate de vidas passadas e o casamento dará certo, com batizado e muitos convites para as pessoas celebrarem com eles”, completou.