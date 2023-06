Vidente acertou sexo da filha de Neymar e falou sobre o futuro dele com Bruna Biancardi

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 26/06/2023 - 16:11 Compartilhe

No último sábado (24), aconteceu na mansão de Neymar, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o chá revelação do segundo filho que o jogador está esperando, fruto da relação com a namorada, a influenciadora Bruna Biancardi. Na ocasião, foi revelado que o casal será papai de uma menina.

Não foi uma novidade

Em março, após especulações da gravidez de Biancardi, IstoÉ Gente procurou o tarólogo e vidente Val Couto, que é conhecido por fazer previsões sobre a vida dos famosos, que revelou que Neymar teria uma filha mulher. Val ainda falou do futuro do jogador com Bruna.

