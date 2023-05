Vidas perdidas pelo negacionismo, diz Lula após fim da urgência da Covid

Edda Ribeiroi Edda Ribeiro https://istoe.com.br/autor/edda-ribeiro/ 05/05/2023 - 16:22 Compartilhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se pronunciou nas redes sociais após a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciar que a Covid-19 não é mais uma emergência sanitária global. Ele ressaltou com entusiasmo a notícia, mas alertou que óbitos poderiam ser evitados com uma postura diferente da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Infelizmente, o Brasil passou da marca de 700 mil mortos pelo vírus. E acredito que ao menos metade das vidas poderiam ter sido salvas se não tivéssemos um governo negacionista”, escreveu o mandatário.

“Vidas perdidas pela negação da ciência. Por um governo que não comprou vacinas logo quando foram ofertadas ao país e incentivou o uso de remédios sem comprovação científica”, completou Lula. Veja aqui o post na íntegra.

Vacina bivalente

O presidente reforçou o uso de medidas para combater o coronavírus, como a vacina. Este ano, foi aprovada a aplicação do reforço bivalente BA.1 e BA.4/BA.5, produzidas pela fabricante Pfizer. O Brasil chegou na marca, nesta sexta-feira (5), 701.494 casos de infectados que vieram a óbito.

As medidas sanitárias, como uso de máscara de proteção e campanhas para que as pessoas evitassem aglomerações, foram minimizadas pelo governo Bolsonaro desde 2020. Agravantes como demora para compra de imunizantes e depreciação da doença, chamada pelo ex-presidente de ‘gripezinha’, foram consideradas contribuições para que o coronavírus tivesse maiores efeitos no país.

Pandemia continua

A Organização Mundial de Saúde (OMS) informou que a Covid-19 não tem mais caráter de emergência sanitária mundial. “O Comitê de Emergência se reuniu pela 15ª vez e me recomendou que eu declarasse o fim da emergência de saúde pública de importância internacional”, informou a entidade nas redes sociais.

No entanto, isso não significa que o COVID-19 acabou como uma ameaça à saúde global. Segundo a OMS, o vírus deixa de ser classificado como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), mas não desclassifica a situação de pandemia no mundo.

A classificação de urgência é a mais alta da OMS, dada para o coronavírus em março de 2020. Estima-se que o vírus matou cerca de 7 milhões de pessoas em todo o mundo.

Resumo:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou sobre o fim da classificação da Covid como Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);

Ele ressaltou a conivência do governo Jair Bolsonaro com as vidas perdidas para a doenças, destacando o negacionismo científico;

O chefe do Executivo, que se encontra em Londres para a coroação do Rei Charles III, também reassumiu compromisso da gestão com a saúde, ciência e pesquisa para preservação das vidas.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias