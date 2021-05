Vidal inclui o Flamengo na lista dos quatro times que deseja defender quando deixar a Europa Em entrevista à TNT Sports Chile, volante chileno volta a exaltar o clube rubro-negro

O namoro entre Arturo Vidal e Flamengo é antigo e ganhou mais um capítulo nesta semana. Em entrevista ao canal TNT Sports Chile, o volante chileno voltou a exaltar a grandeza do clube e explicou como desenvolveu esta ligação com o Rubro-Negro.

+ Qual o seu favorito? Confira a evolução do uniforme 2 do Flamengo no século

– Estive com o Renato Augusto, que me contou tudo sobre o Flamengo. Depois com o Rafinha. Gonzalo Fierro também esteve lá. No Brasil, o time mais forte é o Flamengo. Falei com o Isla antes dele assinar, conversei com os líderes.

Atualmente na Inter de Milão, Vidal atuou com Renato Augusto no Bayer Leverkusen. Depois, foi parceiro de Rafinha no Bayern de Munique. O atleta de 33 anos já havia declarado o desejo de jogar pelo Rubro-Negro em outras ocasiões, mas disse que também tem outros clubes em mente.

– Quando eu voltar para a América do Sul tenho o sonho de jogar pelo Flamengo e pelo Colo Colo. O Boca Juniors acompanho muito, gosto de como eles jogam, as pessoas são muito apaixonadas. Gary (Medel) já me falou. O América do México também. Espero que isso me dê a oportunidade de jogar em um. Agora quero continuar aqui para ganhar a Champions League.

+ Confira a tabela completa da Libertadores 2021



O atual contrato de Vidal com a Inter de Milão é válido até o meio de 2022. Após esse período, o volante poderá decidir se deseja se aventurar na América ou se ficará na Europa por mais temporadas.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também