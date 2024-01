Vidal descarta que sua volta ao chileno Colo Colo seja para se aposentar

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/01/2024 - 18:53 Para compartilhar:

O astro chileno Arturo Vidal disse nesta terça-feira (23) que o seu regresso ao Colo Colo do Chile, depois de 17 anos na Europa e no Brasil, não é o último passo antes de se aposentador do futebol profissional, e deixou claro que quer tornar o seu clube mais competitivo.

“Alguns [jogadores da chamada ‘geração de ouro’ do Chile] (…) voltam para se aposentar, por carinho. Eu não. Minha decisão foi diferente. Voltar aqui [foi] para competir, para lutar e passar vários anos lutando com o Colo Colo para conseguir coisas importantes”, disse Vidal em entrevista coletiva.

Vidal, que vestiu a camisa 23 do Colo Colo, foi apresentado à imprensa no Estádio Monumental pelo presidente do clube, Alfredo Stöhwing.

“Muito feliz por voltar para casa depois de quase 17 anos. (…) Volto com muitos sonhos realizados no exterior. Venho feliz. Acho que já era hora de voltar”, disse o ex-jogador do Barcelona e Bayer Leverkusen.

Segundo a imprensa chilena, o contrato seria de um ano e o meio-campista de 36 anos ganharia 1,2 milhão de dólares pela temporada (cerca de R$ 5,94 milhões pela cotação atual).

“Meu primeiro objetivo é ser campeão com o Colo Colo, não só aqui no Chile, mas na América do Sul, e tentar ajudar o máximo que puder, sendo líder no Colo Colo, para fazer crescer o futebol chileno”, declarou.

Considerado por muitos o melhor jogador chileno da história, Vidal venceu inúmeras ligas e copas locais com Barcelona, Bayern de Munique, Juventus e Inter de Milão.

O chileno também se sagrou campeão da Copa Libertadores de 2022 pelo Flamengo, mas sem mostrar seu melhor futebol.

Com a camisa do Chile disputou as Copas do Mundo da África do Sul-2010 e do Brasil-2014. ‘El King’ foi um dos grandes destaques da ‘geração de ouro’ que conquistou duas Copas América (2015 e 2016), únicos títulos desta seleção.

O último clube do volante chileno antes de voltar para casa foi o Athletico-PR, com quem disputou apenas nove partidas devido a uma lesão sofrida com a seleção de seu país em setembro de 2023.

Com o Colo Colo, o veterano jogador terá o desafio de vencer novamente o campeonato local, após ter ficado em terceiro lugar na edição passada, e se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores.

